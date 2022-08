Lazio- Romagnoli | CdS | “Vogliamo la Champions”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 4 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, lacon le parole divuole davvero sedersi al tavolo delle concorrenti alla. “Una carica di energia, di positività, di motivazioni straordinarie. Chiara la percezione quando Alessioha fatto il suo ingresso in sala stampa. Lo stesso effetto di un raggio di sole. E poi la convinzione. La voglia di parlare di calcio e di obiettivi senza sottrarsi. Sembrerà banale, ma potrebbe non esserlo. Il difensore cresciuto con il poster di Nesta in camera da letto ha lanciato un messaggio incisivo. Pensa alla Champons, il segnale di un nuovo ciclo. Vent’anni dopo l’addio del capitano dello scudetto, trasferito al Milan di Berlusconi per continuare a vincere e non peggiorare i conti della società di Cragnotti, Alessio ...