Lazio | il sostituto di Luis Alberto arriva dalla Serie A | accordo vicino

(Di giovedì 4 agosto 2022)è diventato un caso: il calciatore spagnolo, infatti, non si è allenato nemmeno ieri. Nonostante il tentativo del club di attenuare le polemiche con un riposo per febbre alta, è difficile ipotizzare che il centrocampista sia alle prese con l’ennesimo mal di pancia. Fanno rumore anche le parole rilasciate questa mattina da Maurizio Sarri al Corriere dello Sport, secondo cuiavrebbe esplicitamente chiesto di far ritorno al Siviglia. Il Mago aveva iniziato la sua carriera nel club andaluso e il suo desiderio sarebbe quello di tornarea casa per chiuderla. Il presidente Lotito ha inoltre dichiarato che per 22 milioni lo spagnolo sarà libero di partire. Si aspetta, dunque, solo l’offerta del Siviglia per salutaredopo 6 ...

news_mercato_ : #Calciomercato, Ivan #Provedel sarà un nuovo giocatore della #Lazio: lo #Spezia ha trovato il sostituto, affare da… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Ivan #Provedel a un passo dalla #Lazio: accordo tra il portiere e il club biancoceleste pronto a pagarlo €4M allo #Spezia,… - speziaclub : @AndreaRigoli @acspezia Seriamente, io credo che lo Spezia abbia tutta la volontà sia di accontentare il ragazzo ch… - Davide_4ne : @FBiasin Inter Milan*/Juve Roma Lazio Napoli Fiorentina Atalanta *Con il giusto sostituto di Kessiè il Milan guada… - ZonaBianconeri : RT @InsideUnknown00: #Juve sempre molto forte su #MilinkovicSavic Sa che servirà investimento importante ma la trattativa è lunga. Come ri… -

...per Provedel alla. Il portiere, che da tempo ha l'accordo con i biancocelesti per trasferirsi nella Capitale, è bloccato da settimane allo Spezia, in attesa che i liguri trovino un...Se la vicenda Ivan Provedel sembra più vicina ad una risoluzione, con la cessione alladel portiere friulano, i liguri sono ancora alla caccia di unche possa dare il definitivo via ...A dieci giorni dall'inizio del campionato di Serie A, in casa Lazio si continua a lavorare per preparare la stagione, dentro e fuori dal campo. Per quanto riguarda il calciomercato, dopo i ...Ilic Lazio – Come riportato dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, la Lazio sarebbe pronta a dire addio a Luis Alberto di fronte a un’offerta da circa 20-25 milioni di euro. Il Siviglia si prepa ...