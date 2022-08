La Rappresentante di Lista "vieta" a Salvini di usare il brano "Ciao ciao". E' polemica (Di giovedì 4 agosto 2022) «Con le mani, con le mani, con le mani. ciao ciao. Con i piedi, con i piedi, con i piedi. ciao ciao. E con la testa, con il petto, con il cuore. ciao ciao E con le gambe, con il c..., coi miei occhi.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 agosto 2022) «Con le mani, con le mani, con le mani.. Con i piedi, con i piedi, con i piedi.. E con la testa, con il petto, con il cuore.E con le gambe, con il c..., coi miei occhi....

Agenzia_Ansa : 'Ci arriva voce che al comizio Salvini abbia messo Ciao Ciao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, be… - repubblica : La Rappresentante di Lista contro Salvini: 'Non usare la nostra 'Ciao ciao'' - LaStampa : La rappresentante di Lista contro Salvini: la canzone “Ciao ciao” usata a un suo comizio. La nostra maledizione sta… - CosaInTendenza : Alle 19:30 La Rappresentante di Lista con 183 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 49 Tweet tra i… - rozzo_barone : RT @LaNotiziaTweet: Salvini contestato all'aeroporto di #Lampedusa. Il gruppo musicale 'La Rappresentante di Lista' lo ha invitato a non us… -