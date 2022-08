romeoagresti : La #Juve, da qualche giorno e in concomitanza con l’infortunio di Pogba (in chiave ibrido 442), è tornata ad analiz… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Juve , prende quota l’idea #Muriel : i dettagli - sportli26181512 : Juve, prende quota l’idea Muriel: i dettagli: Tra Luis Muriel e l’Atalanta siamo vicini ai titoli di coda. L’attacc… - cmdotcom : #Juve , prende quota l’idea #Muriel : i dettagli - Grande__Jack80 : @wazzaCN Aspetta, la Roma se si prende la Champions senza problemi fa il suo. Juve obbligata, Milan deve confermare. -

Sky Sport

... ore 20.45 (Serie A, 1giornata) SAMPDORIA - JUVENTUS Lunedì 22 agosto, ore 20.45 (Serie A, 2giornata) Vai alla Fotogallery Per Raspadori latempo leggi anche Raspadori chiede il via ...FAGIOLI IN PRIMA LINEA Nel giorno di Villar Perosa,ed entourage di Fagioli intorno al ... ma la dirigenza juventina vuole riflettere bene etempo. Raspadori, la Juve prende tempo. Ma il Napoli c'è: De Laurentiis incontrerà Carnevali L'avvicinarsi al via dei campionati accelera i tempi del calciomercato e ogni giorno diversi discorsi in essere arrivano al dunque. E' il caso della trattativa tra Roma e Psg per Georginio WIJNALDUM.Blog Calciomercato.com: Juve ma cosa aspetti La squadra è chiaramente incompleta e mancano ancora vari profili per completare la rosa. Sicuramente un vice Vlahovic, o forse ...