Islanda, vulcano in eruzione vicino a Reykjavik: la lava esce dal terreno - Esteri - quotidiano.net (Di giovedì 4 agosto 2022) La fenditura in Islanda dove è iniziata l'eruzione di lava Roma, 4 agosto 2022 - Nuova eruzione vulcanica in Islanda, poco distante dalla capitale Reykjavik. Una fenditura nel terreno ha iniziato da ...

andreabettini : In Islanda erutta il vulcano #Geldingadalir. Qui le spettacolari immagini in diretta streaming - RaffaCappuccio : Un vulcano è eruttato in Islanda vicino alla capitale Reykjavik - diplastilina : C'è stata l'eruzione di un vulcano in Islanda e ho passato le ultime ore a guardare video di lava e pietre roventi.… - CarloGrossato : Sono le 5 del mattino, sono in Islanda e devo attraversarla tutta perché dall’altra parte un vulcano ha appena iniz… - Marco_chp1 : RT @mondoterremoti: ECCOLA! Questa volta è ufficiale, da pochissimi minuti è iniziata l'eruzione fissurale nell'area del vulcano #Fagradals… -