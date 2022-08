Fud – Bottega sicula – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 agosto 2022) Fud –Via Casale, 8 – 20144 –Tel. 02/36527297 Sito Internet: www.fud.it Tipologia: street food siciliano Prezzi: patate e fritti 6,50/7,50€, panini 6,50/16,50€ Giorno di chiusura: Mai OFFERTA Prima di sbarcare a, questo progetto nasce a Catania con un’idea ben precisa: ricreare un menù da “paninoteca” contemporanea, quindi hamburger, panini, insalate, fritti fino ad arrivare alla classica New York cheesecake, a partire da ingredienti 100% siciliani. Il menù parla anglo-italo-siculo non solo metaforicamente: particolarità del locale è quella di scrivere tutte le denominazioni inglesi dei piatti così come si pronunciano. Il risultato finale è divertente, ma soprattutto, funziona bene nel piatto, grazie alla qualità delle materie prime e alla golosità delle combinazioni create. Durante la ...