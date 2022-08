CM.com: accelerata del Napoli per Kepa, potrebbe unirsi alla squadra martedì prossimo (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Napoli continua a lavorare per portare in azzurro Kepa, in prestito dal Chelsea. Secondo quanto scrive Calciomercato.com ieri c’è stata un’accelerata nell’affare. Si continuano a definire i dettagli, ma il portiere dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. potrebbe unirsi alla squadra martedì prossimo, primo giorno di allenamento a Castel Volturno prima dell’inizio del campionato. Per ufficializzare il tutto il Napoli deve trovare l’accordo definitivo con il Chelsea per il prestito di Kepa. Si tratta degli ultimi dettagli, ma il grosso è praticamente fatto. Il procuratore dello spagnolo è in Italia e c’è stato qualche colloquio con la dirigenza azzurra. Kepa arriverà in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilcontinua a lavorare per portare in azzurro, in prestito dal Chelsea. Secondo quanto scrive Calciomercato.com ieri c’è stata un’nell’affare. Si continuano a definire i dettagli, ma il portiere dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni., primo giorno di allenamento a Castel Volturno prima dell’inizio del campionato. Per ufficializzare il tutto ildeve trovare l’accordo definitivo con il Chelsea per il prestito di. Si tratta degli ultimi dettagli, ma il grosso è praticamente fatto. Il procuratore dello spagnolo è in Italia e c’è stato qualche colloquio con la dirigenza azzurra.arriverà in ...

