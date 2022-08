Chelsea, Chukwuemeka firma un contratto di sei anni con i blues (Di giovedì 4 agosto 2022) Il centrocampista inglese, Carney Chukwuemeka, ha firmato un contratto di sei anni con il Chelsea, dopo esser stato prelevato dall’Aston Villa. Questo è l’annuncio del club londinese, che nel comunicato ufficiale aggiunge: “Il centrocampista a tutto tondo è uno dei talenti più brillanti del Paese e arriva dopo aver recentemente aiutato l’Inghilterra a vincere l’Europeo Under 19, segnando nella finale contro l’Israele. Ha partecipato a tutte le partite dei ‘Giovani Leoni’ e si è guadagnato un posto nella squadra del torneo continentale di categoria dopo una serie di prestazioni eccellenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il centrocampista inglese, Carney, hato undi seicon il, dopo esser stato prelevato dall’Aston Villa. Questo è l’annuncio del club londinese, che nel comunicato ufficiale aggiunge: “Il centrocampista a tutto tondo è uno dei talenti più brillanti del Paese e arriva dopo aver recentemente aiutato l’Inghilterra a vincere l’Europeo Under 19, segnando nella finale contro l’Israele. Ha partecipato a tutte le partite dei ‘Giovani Leoni’ e si è guadagnato un posto nella squadra del torneo continentale di categoria dopo una serie di prestazioni eccellenti”. SportFace.

