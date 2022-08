CdS – Napoli, niente partitella per Meret: show di Zielinski (Di giovedì 4 agosto 2022) 2022-08-04 22:04:39 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Alex Meret e il Napoli sono sempre più lontani, ma non abbastanza per permettere allo Spezia di annunciare l’arrivo del portiere friulano. Napoli, Meret vicino alla partenza La notizia del giorno in casa azzurra è infatti la mancata partecipazione dell’estremo difensore alla partitella che ha chiuso la seduta di allenamento pomeridiana della squadra di Spalletti a Castel di Sangro. Durante la partitella l’ex portiere della Spal ha effettuato lavoro atletico con il resto della squadra, evitando quindi qualsiasi tipo di rischio, prima di rientrare anzitempo negli spogliatoi. In vista dell’arrivo di un altro portiere alla corte di Spalletti, Meret sembra quindi destinato a lasciare il ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 4 agosto 2022) 2022-08-04 22:04:39 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Alexe ilsono sempre più lontani, ma non abbastanza per permettere allo Spezia di annunciare l’arrivo del portiere friulano.vicino alla partenza La notizia del giorno in casa azzurra è infatti la mancata partecipazione dell’estremo difensore allache ha chiuso la seduta di allenamento pomeridiana della squadra di Spalletti a Castel di Sangro. Durante lal’ex portiere della Spal ha effettuato lavoro atletico con il resto della squadra, evitando quindi qualsiasi tipo di rischio, prima di rientrare anzitempo negli spogliatoi. In vista dell’arrivo di un altro portiere alla corte di Spalletti,sembra quindi destinato a lasciare il ...

