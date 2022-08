Camera: capigruppo, 9 agosto in aula riforma giustizia tributaria (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - La riforma della giustizia tributaria arriverà in aula alla Camera martedì 9 agosto, con votazioni a partire dalle 12.30. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo a Montecitorio, che ha anche inserito nel calendario dei lavori della prossima settimana la pdl che prevede le iniziative per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Ladellaarriverà inallamartedì 9, con votazioni a partire dalle 12.30. Lo ha deciso la conferenza deia Montecitorio, che ha anche inserito nel calendario dei lavori della prossima settimana la pdl che prevede le iniziative per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

CletoEstense : RT @SenatoStampa: Esiti #Capigruppo. Oggi, in Aula, ratifica #AccordiInternazionali, approvati da Camera; ddl delega revisione modello #For… - SenatoStampa : Esiti #Capigruppo. Oggi, in Aula, ratifica #AccordiInternazionali, approvati da Camera; ddl delega revisione modell… - fainformazione : Letta e Calenda si sono 'riaccordati', è la seconda volta in una decina di giorni: non c'è due senza tre? Letta e… - fainfopolitica : Letta e Calenda si sono 'riaccordati', è la seconda volta in una decina di giorni: non c'è due senza tre? Letta e… - GiampiccoloS : @Mov5Stelle @RicRicciardi Ad oggi non ne ha azzeccata una (capigruppo Camera e Senato, deroga doppio mandato, crisi… -

Liti pendenti, chiusura facile Di Stasio e Di Nicola capigruppo di Camera e Senato Il ministro degli Esteri all'assemblea che ha votato i nuovi presidenti dei gruppi: "Molti hanno chiesto di aderire, in... Una tempesta fiscale è ... Dl Aiuti bis, accise benzina e news pensioni: bozza decreto ... mentre le commissioni lo esamineranno dal 7 settembre, secondo quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera. Leggi anche Dl aiuti, Landini: "Risorse insufficienti per lavoratori e ... Il Sannio Quotidiano Camera: capigruppo, 9 agosto in aula riforma giustizia tributaria Roma, 4 ago. (Adnkronos) - La riforma della giustizia tributaria arriverà in Aula alla Camera martedì 9 agosto, con votazioni a partire dalle 12.30. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo ... Equo compenso: domani si valuterà approdo ddl in Aula Senato La conferenza dei capigruppo del Senato di oggi non ha sciolto il 'nodo' dell'approdo, o meno, nell'Aula di palazzo Madama, del disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi profes ... Di Stasio e Di Nicoladie Senato Il ministro degli Esteri all'assemblea che ha votato i nuovi presidenti dei gruppi: "Molti hanno chiesto di aderire, in... Una tempesta fiscale è ...... mentre le commissioni lo esamineranno dal 7 settembre, secondo quanto ha stabilito la conferenza deidella. Leggi anche Dl aiuti, Landini: "Risorse insufficienti per lavoratori e ... Camera: capigruppo, 9 agosto in aula riforma giustizia tributaria Roma, 4 ago. (Adnkronos) - La riforma della giustizia tributaria arriverà in Aula alla Camera martedì 9 agosto, con votazioni a partire dalle 12.30. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo ...La conferenza dei capigruppo del Senato di oggi non ha sciolto il 'nodo' dell'approdo, o meno, nell'Aula di palazzo Madama, del disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi profes ...