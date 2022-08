Calciomercato Atalanta, dall’Inghilterra arriva l’offerta per il centrocampista (Di giovedì 4 agosto 2022) Una squadra d’oltremanica ha presentato un’offerta ufficiale per un centrocampista dell’Atalanta che ora starebbe riflettendo sulla proposta. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’Atalanta, dopo essere diventata una presenza fissa delle competizioni continentali, lo scorso anno ha mancato il pass per la qualificazione piazzandosi all’ottavo posto in campionato. I dirigenti, dunque, stanno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 4 agosto 2022) Una squadra d’oltremanica ha presentato un’offerta ufficiale per undell’che ora starebbe riflettendo sulla proposta. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’, dopo essere diventata una presenza fissa delle competizioni continentali, lo scorso anno ha mancato il pass per la qualificazione piazzandosi all’ottavo posto in campionato. I dirigenti, dunque, stanno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, trattativa in corso con il @NFFC per #Freuler - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Atalanta_BC, #Lookman non sblocca #Miranchuk-@TorinoFC_1906: la situazione - DiMarzio : #Calciomercato | #Lookman a Bergamo per le visite con l’@Atalanta_BC - PicenoTime : Ascoli Calcio: #Giovane è bianconero, ufficializzato l'arrivo in prestito dall'Atalanta - im_1twizzy : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB | @ascolicalciofc, ufficiale l'acquisto di #Giovane: arriva in prestito dall'#Atalanta -