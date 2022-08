Bimbo di 2 anni morto: "Droga nella casa dei genitori" (Di giovedì 4 agosto 2022) Si tratterebbe di hashish o eroina. Una piccola quantità sarebbe bastata a uccidere il bambino. Il padre aveva detto che il figlio aveva messo in bocca qualcosa mentre erano al parco, ma gli investigatori si sono concentrati sull'abitazione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) Si tratterebbe di hashish o eroina. Una piccola quantità sarebbe bastata a uccidere il bambino. Il padre aveva detto che il figlio aveva messo in bocca qualcosa mentre erano al parco, ma gli investigatori si sono concentrati sull'abitazione

mauroberruto : “#Italia non lasciarmi sola” chiede Charity Oriachi, vedova di #AlikaOgorchukwu. Italia, non lasciar soli lei ed Em… - lucianonobili : In pieno centro, in pieno giorno, un uomo, disabile e padre di un bimbo di 8 anni, può essere massacrato a morte: l… - news_mondo_h24 : Belluno, bimbo di 2 anni morto per intossicazione da droga - cipe73 : @wazzaCN Che sfigato ha 50 anni e fa il bimbo gigi - StefaniaFalone : RT @repubblica: Belluno, bimbo di 2 anni morto a Longarone, l'autopsia conferma: è intossicazione, forse da droga -