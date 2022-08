Anna Tatangelo in bikini a Ibiza vince tutto (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ una bomba sexy e sa di esserlo e da Ibiza si diverte a stuzzicare i follower con foto provocanti in bikini. Anna Tatangelo sfoggia con orgoglio le sue forme sinuose enfatizzate dal costume verde. Sceglie con attenzione le pose e mette in mostra di volta in volta il lato B perfetto o il décolleté esplosivo. Scatti piccanti che fanno salire la temperatura social. Anna Tatangelo si inquadra durante un momento di relax sul lettino a bordo piscina, sfoggiando abbronzatura e forme. Si gode una vacanza di relax alle Baleari ma non dimentica i tanti ammiratori che la seguono sui social, e a loro dedica inquadrature imperdibili sul suo corpo statuario. Nelle foto e nei filmati social Anna Tatangelo appare da sola, ma a Ibiza c’è anche Livio ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ una bomba sexy e sa di esserlo e dasi diverte a stuzzicare i follower con foto provocanti insfoggia con orgoglio le sue forme sinuose enfatizzate dal costume verde. Sceglie con attenzione le pose e mette in mostra di volta in volta il lato B perfetto o il décolleté esplosivo. Scatti piccanti che fanno salire la temperatura social.si inquadra durante un momento di relax sul lettino a bordo piscina, sfoggiando abbronzatura e forme. Si gode una vacanza di relax alle Baleari ma non dimentica i tanti ammiratori che la seguono sui social, e a loro dedica inquadrature imperdibili sul suo corpo statuario. Nelle foto e nei filmati socialappare da sola, ma ac’è anche Livio ...

