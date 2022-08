Server dedicati | scopriamo che cosa sono

Leggi su zon

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Isanno essere una soluzione davvero molto interessante per aziende, enti e privati che desiderano pubblicare online un nuovo sito web godendo di performance di alto livello. Questi prodotti si stanno diffondendo sempre più, è sufficiente una semplice ricerca online per notare come siano proposti da diverse società specializzate in servizi hosting come Flamenetworks, cerchiamo dunque di capire disi tratta. Il, un elemento fondamentale affinché un sito web sia online Partiamo da una premessa: affinché un sito Internet possa essere regolarmente fruibile online, deve essere collocato in un apposito spazio. Chi gestisce il sito può scegliere di collocarlo in undi proprietà, dunque in un’infrastruttura gestita autonomamente, ma ...