Pin-Up Stars: nuova collezione Asian Jungle 2023 di Jerry Tommolini (Di mercoledì 3 agosto 2022) Jerry Tommolini ha presentato la nuova collezione 2023 della sua linea, con un fashion show esclusivo tenutosi presso lo Stadio Renato Dall’Aara di Bologna. Tra gli ospiti della serata, che trovate nella foto in alto, c’erano Natasha Stefanenk con la figlia Sasha Sabbioni. Tommolini ha proposto una stampa ton sur ton dal sapore Asia Jungle, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 3 agosto 2022)ha presentato ladella sua linea, con un fashion show esclusivo tenutosi presso lo Stadio Renato Dall’Aara di Bologna. Tra gli ospiti della serata, che trovate nella foto in alto, c’erano Natasha Stefanenk con la figlia Sasha Sabbioni.ha proposto una stampa ton sur ton dal sapore Asia, L'articolo proviene da Novella 2000.

BUONGIORNOnline : Pin-Up Stars: la collezione PE2023 presentata con un fashion show esclusivo allo Stadio di Bologna #beachwear - Gabau292016 : RT @LaVeritaWeb: Jerry Tommolini, il fondatore di Pin Up Stars, il celebre brand di beachwear: «Vent’anni fa una cinquantenne si vestiva da… - GabriellaPremo1 : RT @LaVeritaWeb: Jerry Tommolini, il fondatore di Pin Up Stars, il celebre brand di beachwear: «Vent’anni fa una cinquantenne si vestiva da… - Carolina_LaSed : RT @LaVeritaWeb: Jerry Tommolini, il fondatore di Pin Up Stars, il celebre brand di beachwear: «Vent’anni fa una cinquantenne si vestiva da… - LaVeritaWeb : Jerry Tommolini, il fondatore di Pin Up Stars, il celebre brand di beachwear: «Vent’anni fa una cinquantenne si ves… -