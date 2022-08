Pierfrancesco Ragni di Cdp | doppio incarico in Autostrade per l’Italia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il CdA diperdelibera la costituzione della Direzione Studi e StrategiaASPI, affidandone la guida a Pier Francesco. Ingegnere, è attualmente chief financial officer in Cassa Depositi e Prestiti. Ha precedenti esperienze in Fincantieri, Bnl, Banca Imi e Pwc.viene nominato anche amministratore delegato di Elgea. La società del gruppoperche progetta, realizza e gestisce impianti fotovoltaici valorizzando le aree lungo e intorno alla rete autostradale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.