Pedullà: “Mertens ha 5 offerte, deciderà la meta con calma” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il giornalista Alfredo Pedullà fa il punto della situazione su Dries Mertens, in particolare sulle offerte che attualmente starebbe valutando. Alfredo Pedullà ha parlato di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il giornalista Alfredofa il punto della situazione su Dries, in particolare sulleche attualmente starebbe valutando. Alfredoha parlato di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

infoitsport : Pedullà: ''Mertens, la verità su Juventus e Inter - Nichola94584094 : RT @TheLazioZone: ????| '#Sarri ha un grande rapporto con #Mertens ma la #Lazio almeno fin qui non ha fatto una proposta ufficiale.' (Pedull… - TheLazioZone : ????| '#Sarri ha un grande rapporto con #Mertens ma la #Lazio almeno fin qui non ha fatto una proposta ufficiale.' (Pedullà) - sconcertismo : Breve storia divertente: Di Marzio dà la notizia di Mertens al Galatasaray. Un quarto d’ora dopo Pedullà (tentando… - pazzamentejuve : ? Inter e Juve non sono in orbita Mertens per troppi motivi. [Alfredo Pedullà] c’è ne faremo una ragione ?????? -