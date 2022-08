Maltrattamenti e violenze su pazienti di Rsa nel foggiano | 4 arresti

(Di mercoledì 3 agosto 2022) FOGGIA (ITALPRESS) – La Polizia di Foggia, ha eseguito un'ordinanza che dispone glidomiciliari a carico di quattro indagati, tutti operatori socio sanitari impiegati in una R.S.A. del manfredoniano. Il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Foggia si fonda su una richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica e riguardae violenza sessuale nei confronti di alcuniricoverati nella residenza. L'indagine ha preso avvio nel mese di giugno scorso quando è pervenuta presso il Commissariato di Manfredonia una lettera anonima in busta chiusa nella quale venivano narrati sommariamente presunti episodi diche alcuni operatori socio sanitari ponevano nei confronti di alcuniricoverati presso la R.S.A. di Manfredonia. All'interno della ...

