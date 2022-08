Macchie sulla pelle dopo l’esposizione al sole, come combatterle (Di mercoledì 3 agosto 2022) Cosa sono le Macchie sulla pelle che appaiono dopo l’esposizione al sole? Perché accade e com’è possibile eliminarle con metodi fai da te? Può capitare a chiunque, anche a chi cerca sempre di prevenire anziché curare. Le Macchie sulla pelle dopo l’esposizione al sole sono piuttosto comuni, ma non per questo facilmente accettabili. Certo è che questa tipologia di macchia non è cancerogena: si tratta di Macchie totalmente innocue che appaiono solitamente dopo un’esposizione prolungata alla luce del sole. Di conseguenza non rappresentano un rischio per la nostra salute, ma possono apparire fastidiose alla vista. come ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 agosto 2022) Cosa sono leche appaionoal? Perché accade e com’è possibile eliminarle con metodi fai da te? Può capitare a chiunque, anche a chi cerca sempre di prevenire anziché curare. Lealsono piuttosto comuni, ma non per questo facilmente accettabili. Certo è che questa tipologia di macchia non è cancerogena: si tratta ditotalmente innocue che appaiono solitamenteun’esposizione prolungata alla luce del. Di conseguenza non rappresentano un rischio per la nostra salute, ma possono apparire fastidiose alla vista....

