La Premier League elimina il rito di inginocchiarsi prima di ogni gara | tanti calciatori restavano in piedi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) I giocatori dellanon si inginocchieranno piùdipartita, ma rimarranno impegnati a combattere il razzismo e tutte le forme di discriminazione. Lo hanno fatto sapere attraverso un comunicato, i capitani dei club della, in vista dell’imminente inizio della nuova stagione, hanno ribadito il loro impegno nella lotta al razzismo e a tutte le forme di discriminazione. I giocatori – fanno sapere attraverso un comunicato – hanno deciso che si inginocchieranno in momenti specifici del torneo per amplificare il messaggio che il razzismo non ha posto nel calcio e nella società. La– si legge nella nota – sostiene la decisione dei giocatori e, insieme ai club, utilizzerà queste opportunità per diffondere i ...