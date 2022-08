Incidente sul lavoro, agricoltore perde gamba nel Torinese (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ha perso la gamba destra dalla coscia in giù un agricoltore 51enne di Lusigliè che nella serata di ieri è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando in un campo di regione Fogliola a San Giorgio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ha perso ladestra dalla coscia in giù un51enne di Lusigliè che nella serata di ieri è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando in un campo di regione Fogliola a San Giorgio ...

SkyTG24 : Incidente sul lavoro nel Pavese, cade dalla scala: grave 53enne - gualtierieurope : Rimosso il murale in una palazzina di Villaggio Falcone a #PontediNona dedicato al ragazzo morto in seguito ad un g… - infooggi : Catanzaro incidente, auto si ribalta, nella galleria Sansinato, sul posto Polizia Anas e Vvf | InfoOggi - stormi1904 : RT @Agnese73186871: Ero lì e l'ho scampata per un soffio???? #Roma #incendioroma #GRA #GrandeRaccordoAnulare #incendio - stranifattinews : Rimorchiatore affondato al largo della costa barese, disposto l’incidente probatorio sul pontone -