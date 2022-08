Giovanni Ciacci: “Sono sieropositivo”. L’annuncio sull’HIV ad Alfonso Signorini (Di mercoledì 3 agosto 2022) In un’intervista rilasciata al direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini e in edicola oggi, Giovanni Ciacci ha raccontato per la prima volta di essere sieropositivo. Giovanni Ciacci sieropositivo: le sue parole sull’HIV Non ne aveva mai parlato pubblicamente e forse è per questo che “fa notizia”. Ma è anche per la naturalezza e la serietà con cui Giovanni Ciacci ha affrontato l’argomento che L’annuncio merita una certa attenzione. Il tema dell’HIV è infatti ancora un tabù e nonostante siano passati decenni dagli spot terrificanti che a conti fatti facevano disinformazione sulle modalità di contagio del virus, tuttora si conosce molto poco dell’HIV. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 agosto 2022) In un’intervista rilasciata al direttore del settimanale Chi,e in edicola oggi,ha raccontato per la prima volta di essere: le sue paroleNon ne aveva mai parlato pubblicamente e forse è per questo che “fa notizia”. Ma è anche per la naturalezza e la serietà con cuiha affrontato l’argomento chemerita una certa attenzione. Il tema dell’HIV è infatti ancora un tabù e nonostante siano passati decenni dagli spot terrificanti che a conti fatti facevano disinformazione sulle modalità di contagio del virus, tuttora si conosce molto poco dell’HIV. ...

fraversion : Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Lo annuncia il settimanale “Chi” in un’in… - keerraa2 : Giovanni Ciacci rivela di avere l’Hiv: ”Sono sieropositivo, vado al GF Vip per raccontare la mia storia” - infoitcultura : Giovanni Ciacci al Gf Vip 7: 'Sono sieropositivo e racconterò la mia storia' - infoitcultura : Giovanni Ciacci: “Sono sieropositivo e vado al GF Vip. Ecco come sto, parlerò di Hiv in tv” - infoitcultura : Gf Vip 7, Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale: 'Si parlerà di HIV' -