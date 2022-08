Dl aiuti: l'esame della Camera parte a settembre (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago (Adnkronos) - Il Dl aiuti bis approderà all'esame dell'aula della Camera il prossimo 13 settembre, mentre le commissioni lo esamineranno dal 7 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera. La capigruppo si è aggiornata a domani alle 11 per fare il punto sul provvedimento sul processo tributario e capire se sia possibile fissare l'esame la settimana prossima o se rinviare a settembre. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago (Adnkronos) - Il Dlbis approderà all'dell'aulail prossimo 13, mentre le commissioni lo esamineranno dal 7. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. La capigruppo si è aggiornata a domani alle 11 per fare il punto sul provvedimento sul processo tributario e capire se sia possibile fissare l'la settimana prossima o se rinviare a

