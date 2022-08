De Ligt torna a parlare di Juve | “Era il momento giusto per cambiare aria”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) I giocatori passano, lantus resta. E su questo c’è poco da discutere, ma se negli ultimi anni si vuole identificare una di quelle grandi occasioni sprecate dalla società bianconera, sicuramente si può far riferimento al centrale olandese Matthijs de. Dei calciatori passati per Torino nelle ultime stagioni, è sicuramente uno dei maggiori rimpianti. Dopo che il classe’99 aveva condannato i bianconeri all’eliminazione dalla Champions League nel 2018 con il suo Ajax, aveva poi deciso di sposare il progettontino l’anno successivo. Un investimento che doveva andare a rinforzare il reparto difensivo della, viste le fantastiche prestazioni di dee la sua grande dote di leadership. Non è stato però, ciò che tutti si aspettavano, e dopo due anni nella regione piemontese, ha ...

sportli26181512 : Bayern, De Ligt: ‘Addio alla Juve? Avevo bisogno di una nuova sfida e qui si gioca come piace a me…’: De Ligt torna… - ZonaBianconeri : RT @ilbianconerocom: #DeLigt torna a parlare di #Juve: ‘Avevo ancora due anni di contratto, ecco perché ho deciso di andarmene e sullo stil… - ilbianconerocom : #DeLigt torna a parlare di #Juve: ‘Avevo ancora due anni di contratto, ecco perché ho deciso di andarmene e sullo s… - Marcospe88 : @SusannaGatto4 De ligt - Bremer, di Maria - dybala, pogba quando rientra(?)ma hai perso chiellini (gatti è Un'incog… - leclercbatch : 'Vice Chiellini', 'il futuro', 'con Sarri sarà titolare', 'torna e diventa il titolare con De Ligt'. La verità dei… -

Maldini , dunque,a sondare altri obiettivi che finora erano rimasti sullo sfondo. Difficili ... Dopo l'addio di Dee l'innesto di Bremer , ora è Rugani che potrebbe salutare. Se il centrale ...Dea parlare: le dichiarazioni del neo difensore del Bayern Monaco dopo l'addio alla Juve e il suo passaggio in Baviera Matthijs deè tornato a parlare in un'intervista ai microfoni di ...Matthijs De Ligt torna a parlare della Juventus. Il difensore olandese, passato poche settimane fa dal club bianconero al Bayern Monaco, si racconta nel corso di un’intervista concessa ...De Ligt torna a parlare: le dichiarazioni del neo difensore del Bayern Monaco dopo l’addio alla Juve e il suo passaggio in Baviera Matthijs de Ligt è tornato a parlare in un’intervista ai microfoni di ...