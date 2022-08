Chelsea, 63 milioni per un esterno: ecco il sorpasso, affare in chiusura (Di mercoledì 3 agosto 2022) C'era il Manchester City in pole da settimane per Marc Cucurella, poi è arrivato il Chelsea e ha operato il sorpasso. L'esterno... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) C'era il Manchester City in pole da settimane per Marc Cucurella, poi è arrivato ile ha operato il. L'...

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #INTER, DAL #CHELSEA OFFERTA DA 7-8 MILIONI PER #CASADEI: GLI INGLESI LO AVEVANO GIA' CHIESTO NE… - scenda78 : Cucurella al Chelsea, accordo raggiunto. Al Brighton andranno 63 milioni di euro - _ElPrincipe22 : RT @RiccardoDanna1: Nei prossimi giorni è atteso il rilancio a doppia cifra del #Chelsea per #Casadei. L'#Inter rimane ferma sulla valutaz… - Sneijderismo : RT @RiccardoDanna1: Nei prossimi giorni è atteso il rilancio a doppia cifra del #Chelsea per #Casadei. L'#Inter rimane ferma sulla valutaz… - RiccardoDanna1 : Nei prossimi giorni è atteso il rilancio a doppia cifra del #Chelsea per #Casadei. L'#Inter rimane ferma sulla val… -