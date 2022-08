Britney Spears: “Avrei voluto sposarmi in chiesa” (Di mercoledì 3 agosto 2022) La reginetta del pop sta ripensando alle nozze e sebbene sognasse una cerimonia in chiesa, non le è stata concessa: "Mi dissero che dovevo essere cattolica e fare un test". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 3 agosto 2022) La reginetta del pop sta ripensando alle nozze e sebbene sognasse una cerimonia in, non le è stata concessa: "Mi dissero che dovevo essere cattolica e fare un test". L'articolo proviene da DireDonna.

