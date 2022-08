Alika è morto schiacciato | forse soffocato E la moglie dice | “Non è stato aiutato perché nero”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ieri sono arrivati i primi risultati relativi all’autopsia sul corpo di Akila Ogorchukwu. L’uomoa Civitanova Marche a causa dell’aggressione di Giuseppe Ferlazzo avrebbe subito uno schiacciamento. La cause della morte di Akila Ogorchukwu sarebbero quindi compatibili con lo schiacciamento del corpo, da cui sarebbe probabilmente scaturito anche un soffocamento. Questi sono le risultanze che arrivano dai primi dati dell’autopsia sul corpo dell’ambulante nigeriano. Ma ancora non c’è una risposta definitiva. Infatti va chiarito se lo schiacciamento abbia causato traumi di organi vitali decisivi per il decesso. Saranno Quindi necessari ulteriori esami istologici, come ha spiegato la dottoressa Ilaria De Vitis, che ha ricevuto l’incarico dalla procura di Macerata, ha annunciato nuove analisi: “Sono stati fatti prelievi per successive indagini”. “Le indagini ...