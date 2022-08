Strage di Bologna, Fico “Compiere passi decisivi per piena verità” (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Quella Strage rappresenta drammaticamente l'orrore e l'abisso toccato dal terrorismo e dalla strategia eversiva nel nostro Paese. Ricordarla nel 42mo anniversario significa innanzitutto rendere omaggio agli 85 innocenti uccisi, ai sopravvissuti, ai familiari delle vittime e alla loro Associazione, alla quale va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per aver mantenuto viva la memoria, sostenendo con forza e determinazione la domanda di verità e giustizia. E costituisce altresì l'occasione per ribadire l'impegno delle Istituzioni a fare piena luce su questa dolorosa pagina, come pure su tutte le altre vicende oscure della nostra storia recente”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ricordando la Strage del 2 agosto 1980 a Bologna.“Il dolore dei familiari ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Quellarappresenta drammaticamente l'orrore e l'abisso toccato dal terrorismo e dalla strategia eversiva nel nostro Paese. Ricordarla nel 42mo anniversario significa innanzitutto rendere omaggio agli 85 innocenti uccisi, ai sopravvissuti, ai familiari delle vittime e alla loro Associazione, alla quale va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per aver mantenuto viva la memoria, sostenendo con forza e determinazione la domanda die giustizia. E costituisce altresì l'occasione per ribadire l'impegno delle Istituzioni a fareluce su questa dolorosa pagina, come pure su tutte le altre vicende oscure della nostra storia recente”. Così il presidente della Camera, Roberto, ricordando ladel 2 agosto 1980 a.“Il dolore dei familiari ...

