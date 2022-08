Strage di Bologna | 42 anni dall’attentato shock

TgrRai : Avevano dai 3 ai 14 anni i sette bambini morti nella strage alla stazione di Bologna il #2agosto 1980. Oggi una com… - SkyTG24 : Strage di Bologna, 42 anni fa la bomba alla stazione che provocò 85 morti - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 avviene la strage di #Bologna. 85 i morti, oltre 200 i feriti, procedimenti ancora… - _smicera : RT @I_Repubblica: 'Un orologio fermo segna solo due volte al giorno l'ora esatta' eppure l'orologio della stazione di Bologna, l'ora esatta… - TeoloMassimo : RT @SkyTG24: Strage di Bologna, 42 anni fa la bomba alla stazione che provocò 85 morti -

Alle 10:25 del 2 agosto 1980 una valigia piena di tritolo esplode nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione del capoluogo emiliano, causando 85 vittime e 200 feriti. È lapiù sanguinosa nella storia italiana. In via definitiva vengono condannati gli ex terroristi di estrema destra dei Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini come esecutori, e ...Oggiricorda quel drammatico giorno, a cominciare dal triplice fischio del treno e un minuto di ... Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini (quest'ultimo per concorso in). ...Dopo la cerimonia di commemorazione della strage alla stazione, i volontari partiranno per portarle nei luoghi dove stavano andando le vittime: è il ...Trovai singolare che la Procura di Bologna, il giorno precedente la ricorrenza della strage del 2 agosto, avesse chiesto l’archiviazione dell’inchiesta ...