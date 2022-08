Sciopero in corso alla Stellantis di Melfi Ed attività sospesa nel primo turno per mancanza di materiali (Di martedì 2 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Ugl: Si è tenuto un incontro in Stellantis con le Organizzazioni Sindacali per discutere della situazione del settore della logistica a Melfi, a seguito delle preoccupazioni e tensioni all’interno dell’area Industriale di Melfi. In premessa Stellantis ha voluto ribadire il difficile quadro industriale a partire dal calo delle vendite, al problema dei microchip e all’aumento vertiginoso delle materie prime. A fronte di tale situazione Stellantis ha rimarcato la necessità di porre in essere ogni azione per contenere i costi, partendo dalla riduzione della “complessità” del prodotto ma soprattutto attraverso la “riorganizzazione” dei processi logistici che porterà alla riduzione di un terzo delle attività e dunque con ... Leggi su noinotizie (Di martedì 2 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Ugl: Si è tenuto un incontro incon le Organizzazioni Sindacali per discutere della situazione del settore della logistica a, a seguito delle preoccupazioni e tensioni all’interno dell’area Industriale di. In premessaha voluto ribadire il difficile quadro industriale a partire dal calo delle vendite, al problema dei microchip e all’aumento vertiginoso delle materie prime. A fronte di tale situazioneha rimarcato la necessità di porre in essere ogni azione per contenere i costi, partendo driduzione della “complessità” del prodotto ma soprattutto attraverso la “riorganizzazione” dei processi logistici che porteràriduzione di un terzo dellee dunque con ...

