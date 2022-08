Reclutamento docenti, “due anni universitari prima di scegliere di fare l’insegnante. Doppio canale per assumere i precari”. La ricetta di Azione [VIDEO] (Di martedì 2 agosto 2022) Il tema del precariato storico è stato al centro di una delle domande durante l'intervista alla responsabile Scuola di Azione, Laura Scalfi. L'articolo Reclutamento docenti, “due anni universitari prima di scegliere di fare l’insegnante. Doppio canale per assumere i precari”. La ricetta di Azione VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 agosto 2022) Il tema delato storico è stato al centro di una delle domande durante l'intervista alla responsabile Scuola di, Laura Scalfi. L'articolo, “duedidiper”. Ladi

orizzontescuola : Reclutamento docenti, “due anni universitari prima di scegliere di fare l’insegnante. Doppio canale per assumere i… - Nadnad3010 : Riforma reclutamento e formazione docenti, entro due giorni il Dpcm? Toccafondi (Iv): fondamentale per dare indicaz… - ProDocente : Reclutamento docenti, Sasso: “Basta quiz a crocette. Precari sottopagati e lontani da casa? Non potranno mai dare i… - ProfCaffarel : Reclutamento docenti, Sasso: “Basta quiz a crocette. Precari sottopagati e lontani da casa? Non potranno mai dare i… - TecnicaScuola : Assunzioni docenti, 8 precari su 10 contrari ai concorsi: bastano titoli e 36 mesi di supplenze. Scettici molti pro… -