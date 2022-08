Rassegnatevi | il Milan è ancora forte

Leggi su panorama

(Di martedì 2 agosto 2022) La vittoria a Marsiglia, la più importante (insieme a quella della Roma con il Tottenham) nell'estate di amichevoli delle italiane in giro per il mondo. La sensazione di solidità e di un progetto che semplicemente ha ripreso da dove si era fermato, ovvero dalla festa scudetto di fine maggio. Punti fermi che ormai sono certezze, in attesa dell'inserimento del gioiellino De Ketelaere nel meccanismo di Stefano Pioli e di un paio di altri colpi, portati senza la necessità di vendere per ragioni di bilancio. Può sembrare paradossale, ma in molti hanno dovuto attendere la controprova per scoprire qualcosa che doveva essere naturale e cioè che i campioni d'Italia in carica partiranno in primissima fila anche nella prossima stagione. Ile non ha nessuna intenzione di abdicare, anche se a giugno ha vissuto lo psicodramma Maldini che ne ha messo a ...