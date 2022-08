_smpdr : @SalvoMuzzone ?????????? hai ragione .... allora un altro grande anche se non si direbbe è Pino Insegno .... lui è dalla tua ?? - gianluc70919172 : @ablitaxjfc Vediamo se te lo ricordavi Fred in leone era doppiato da Pino Insegno - queenbertin : RT @ApuntoM: Ah bei tempi con Pino Insegno #reazioneacatena - ApuntoM : Ah bei tempi con Pino Insegno #reazioneacatena - ellepi6 : Ciao Pino Insegno, bravissimo conduttore #ReazioneaCatena -

TerzoBinario.it

Cerveteri:, Dado, NinoTaranto e Francesco Paolantoni per l'Estate Cerite 2022 - ', Dado, Nino Taranto, I Sequestrattori, Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli. Sono questi i nomi che ...Se ne sono alternati tantissimi in tutte le sue edizioni - a partire da Pupo efino ad Amadeus - ma Marco Liorni è tra coloro che ha dato quel pizzico in più, rendendolo totalmente ... Pino Insegno, Dado, Nino Taranto e Francesco Paolantoni per l'Estate Cerite 2022 • Terzo Binario News Amici e artisti si sono stretti attorno all'attore per celebrarne le doti umane e artistiche. Alla manifestazione hanno partecipato importanti personalità del mondo dello spettacolo ...Nel corso di una sua intervista, Marco Liorni ha raccontato il terribile incidente in cui è stato coinvolto: cosa è successo.