Operaio di un cantiere scambiato per un ladro | legato mani e piedi e preso a bastonate

Piergiulio58 : Castenaso, Operaio di un cantiere scambiato per un ladro: legato mani e piedi e picchiato. Ad aggredirlo sarebbero… - Ansa_ER : Legano e tentano di soffocare operaio scambiato per un ladro. Nel Bolognese. Arrestati dai Cc due ex lavoratori di… - QuintoPotereV : ??#Bari, operaio di #Bitonto muore in un cantiere: 3 indagati per omicidio colposo ?? - Repostate21 : La solita destra che illude l'operaio e poi quando va al governo lo scarica pensando a chi ha veramente i soldi… - BufoGiulio : Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato dall’impalcatura di un cantiere edile nel rione Carbonara di… -

ilgazzettino.it

Scambiando un, che voleva recuperare degli attrezzi insieme al suo datore di lavoro, per un ladro, un ... Nel dettaglio lo scorso 22 luglio, in unedile a Castenaso nel Bolognese, hanno ...... si tratta di ex operai del, recentemente licenziati, che continuavano ad appoggiarsi alla struttura per dormire. Alla vista dei due nuovi arrivati, non conoscendoli, li hanno scambiati per ... Tragedia in cantiere: precipita nel vano ascensore, muore operaio di 55 anni Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...I due tunisini, ex operai del cantiere, recentemente licenziati, continuavano ad appoggiarsi alla struttura per dormire e alla vista dei due italiani, non conoscendoli, li scambiano per ladri. A quel ...