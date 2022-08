LIVE Camila Giorgi-Kudermetova 6-7 6-4 0-1, WTA San José in DIRETTA: l’azzurra conquista il secondo set (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto di Giorgi. 0-1 Buon inizio al servizio della numero 19 al mondo. AD-40 Buona prima della russa. 40-40 Si va subito ai vantaggi. Rovescio lungo dell’azzurra. 30-40 PALLA BREAK Giorgi! Rovescio lungo in contropiede di Kudermetova. 30-30 Risposta lunga della marchigiana. 15-30 Giorgi cambia ritmo e trova profondità in risposta. 15-15 Buona prima esterna della russa. 0-15 Errore in uscita da servizio di Kudermetova. INIZIO TERZL SET 23:15 Camila Giorgi conquista un altalenante secondo parziale per 6 giochi a 4. Veronika Kudermetova ha realizzato troppi errori e dopo cinque break totali si ritrova al terzo ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e diritto di. 0-1 Buon inizio al servizio della numero 19 al mondo. AD-40 Buona prima della russa. 40-40 Si va subito ai vantaggi. Rovescio lungo del. 30-40 PALLA BREAK! Rovescio lungo in contropiede di. 30-30 Risposta lunga della marchigiana. 15-30cambia ritmo e trova profondità in risposta. 15-15 Buona prima esterna della russa. 0-15 Errore in uscita da servizio di. INIZIO TERZL SET 23:15un altalenanteparziale per 6 giochi a 4. Veronikaha realizzato troppi errori e dopo cinque break totali si ritrova al terzo ...

