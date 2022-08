Lino Guanciale, dietro le quinte di “Sopravvissuti”: la rivelazione dell’attore (Di martedì 2 agosto 2022) Lino Guanciale, nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, ha fatto delle confessioni su Sopravvissuti. Questa è la nuova serie a cui sta lavorando nel ruolo di protagonista. Lui stesso ha svelato alcuni retroscena sulla fiction e ha fatto anche delle rivelazioni molto personali riguardo alla vita da “sopravvissuto”, sul set e fuori dal set. Lino Guanciale, cosa ha imparato per girare “Sopravvissuti” In una recente intervista, Lino Guanciale ha svelato alcuni retroscena sul suo lavoro di attore. Per esempio ha raccontato che durante le riprese de Il Commissario Ricciardi, a cui sta lavorando in questo periodo, doveva registrare delle scene con abiti del passato, pesanti e ingombranti. Con le temperature che ci sono in questo periodo ... Leggi su tvzap (Di martedì 2 agosto 2022), nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, ha fatto delle confessioni su. Questa è la nuova serie a cui sta lavorando nel ruolo di protagonista. Lui stesso ha svelato alcuni retroscena sulla fiction e ha fatto anche delle rivelazioni molto personali riguardo alla vita da “sopravvissuto”, sul set e fuori dal set., cosa ha imparato per girare “” In una recente intervista,ha svelato alcuni retroscena sul suo lavoro di attore. Per esempio ha raccontato che durante le riprese de Il Commissario Ricciardi, a cui sta lavorando in questo periodo, doveva registrare delle scene con abiti del passato, pesanti e ingombranti. Con le temperature che ci sono in questo periodo ...

