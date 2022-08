Formula 1, grandi cambiamenti in casa Ferrari? Binotto svela tutto (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo la debacle nel Gran Premio d’Ungheria, i tifosi sperano in grandi annunci e grandi cambiamenti nel box Ferrari: Binotto ha deciso di svelare tutto. Il Gran Premio d’Ungheria verrà difficilmente cancellato e dimenticato dai tifosi della Ferrari. Da diverso tempo, tutti preannunciavano una doppietta devastante per il team italiano sul circuito magiaro. Nel corso Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo la debacle nel Gran Premio d’Ungheria, i tifosi sperano inannunci enel boxha deciso dire. Il Gran Premio d’Ungheria verrà difficilmente cancellato e dimenticato dai tifosi della. Da diverso tempo, tutti preannunciavano una doppietta devastante per il team italiano sul circuito magiaro. Nel corso Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TechnicalRacing : @eizaghi @Roma743BC @PadreCorgi @nunziodd @lapoelkann_ Leclerc è destinato a fare grandi cose, ma ricordarsi dov'er… - danipadu : @repubblica I murales, se devono essere fatti, vanno dedicati a figure positive, a grandi persone…no a un pischello… - albore_mattia : RT @SkySportF1: ?? Gara di grandi RIMONTE in Ungheria ? Giornata no per la Ferrari, Lewis e Max strepitosi I risultati ? - AlbaEmilian : RT @SkySportF1: ?? Gara di grandi RIMONTE in Ungheria ? Giornata no per la Ferrari, Lewis e Max strepitosi I risultati ? - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: ?? Gara di grandi RIMONTE in Ungheria ? Giornata no per la Ferrari, Lewis e Max strepitosi I risultati ? -