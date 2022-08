Fiorentina in Conference | contro Twente o Cukaricki Prima partita al Franchi

CalcioFinanza : Conference League, la Fiorentina negli spareggi sfiderà la vincente di Twente-Cukaricki - Luxgraph : Fiorentina con la vincente di Twente-Cukaricki nel playoff di Conference League - News24_it : Conference League, il sorteggio degli playoff: Fiorentina contro Twente o Cukaricki - Sky Sport - FcInterNewsit : Conference, il sorteggio della Fiorentina: affronterà la vincente di Twente-Cukaricki - vdr1981 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Fiorentina, ecco l’avversaria in #ConferenceLeague ?? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad -

Si delinea il prossimo futuro europeo della. La squadra di Italiano tra due settimane sarà protagonista inLeague, dopo il settimo posto in campionato conquistato nella stagione passata. E la Viola tenterà di bissare il ...NYON (SVIZZERA) - Il sorteggio dei playoff diLeague ha rivelato gli incroci per il terzo turno di qualificazione e per i playoff, compreso l'avversario che affronterà la: i viola se la vedranno contro la vincente di Twente ...Il club viola affronterà la vincente di Twente-Cukaricki. Andata a Firenze il 18 agosto, ritorno in trasferta il 25 agosto.La Fiorentina affronterà la vincente di Twente-Cukaricki nello spareggio di UEFA Conference League 2022/23. Italiano avrà l'andata al Franchi.