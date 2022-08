Fine vita, l’ultimo messaggio di Elena dalla Svizzera: “Avrei preferito morire nel mio letto, con mia figli e mio marito, ma non è stato possibile” (Di martedì 2 agosto 2022) “Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria Fine, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente, e credo di averlo fatto, dopo averci pensato parecchio, mettendo anche in atto convinzioni che avevo anche prima della malattia. Avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e, quindi, ho dovuto venire qui da sola”. Sono le ultime parole affidate a un video di Elena, la signora veneta di 69 anni paziente oncologica terminale, nota con il nome di fantasia di “Adelina”, prima del viaggio in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) “Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propriae debba farlo anche sulla propria, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente, e credo di averlo fatto, dopo averci pensato parecchio, mettendo anche in atto convinzioni che avevo anche prima della malattia.sicuramentefinire la mianel mio, nella mia casa, tenendo la mano di miaa e la mano di mio. Purtroppo questo non èe, quindi, ho dovuto venire qui da sola”. Sono le ultime parole affidate a un video di, la signora veneta di 69 anni paziente oncologica terminale, nota con il nome di fantasia di “Adelina”, prima del viaggio in ...

