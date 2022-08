Ferragnez in vacanza a Ibiza con Leone e Vittoria, Fedez torna a giocare a basket dopo l’operazione: “Sei mesi di stop” (Di martedì 2 agosto 2022) È tempo di vacanza per i Ferragnez. La famiglia più celebre del web è atterrata a Ibiza, dove trascorrerà alcuni giorni. dopo la recente assenza da Instagram e da Milano, Fedez è tornato ad aggiornare i propri followers e, solo poche ore fa, tra sorrisi e divertimento, dal suo attico a City Life il rapper ha pubblicato sulle stories un video del figlio Leone, scrivendo: “Bentornato a casa papà”. Poi jet privato, cibo in grandi quantità e via alla volta della paradisiaca isola delle Baleari, meta di numerosi vip italiani. Proprio a Ibiza, mentre si gode la pausa dal lavoro, Fedez ha ricominciato a giocare a basket. l’operazione al pancreas, del 2 marzo scorso, gli ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) È tempo diper i. La famiglia più celebre del web è atterrata a, dove trascorrerà alcuni giorni.la recente assenza da Instagram e da Milano,to ad aggiornare i propri followers e, solo poche ore fa, tra sorrisi e divertimento, dal suo attico a City Life il rapper ha pubblicato sulle stories un video del figlio, scrivendo: “Bento a casa papà”. Poi jet privato, cibo in grandi quantità e via alla volta della paradisiaca isola delle Baleari, meta di numerosi vip italiani. Proprio a, mentre si gode la pausa dal lavoro,ha ricominciato aal pancreas, del 2 marzo scorso, gli ha ...

