Einaudi, concerto magico Un incanto nelle Crete - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 2 agosto 2022) Valeva davvero la pena sobbarcarsi una camminata di quasi tre chilometri sotto il sole delle 6 del pomeriggio, arrivare in una conca di terreno arato, tra le Biancane delle Crete senesi e sotto il ... Leggi su lanazione (Di martedì 2 agosto 2022) Valeva davvero la pena sobbarcarsi una camminata di quasi tre chilometri sotto il sole delle 6 del pomeriggio, arrivare in una conca di terreno arato, tra le Biancane dellesenesi e sotto il ...

ediellie : la bellezza del concerto di Einaudi nelle crete senesi - SIENANEWS : Alle 19,10 l'artista è salito sul palco, ha poggiato le dita sul piano e ha iniziato a suonare le note di Underwate… - palermo24h : Eventi Palermo – Musica che abbraccia natura e storia umana: Ludovico Einaudi in concerto a Cefalù - venti4ore : Ludovico Einaudi in concerto all’ombra del Site Transitoire - agenziaimpress : Ludovico Einaudi in concerto all’ombra del Site Transitoire -