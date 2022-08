Djokovic e gli US Open: ci sono speranze? Parla il coach Ivanisevic (Di martedì 2 agosto 2022) Difficilmente senza vaccino potrà entrare negli States Difficilmente Novak Djokovic giocherà l’ultima prova Slam, ovvero gli US Open. Sull’ex numero uno al Mondo pende infatti la scelta di non vaccinarsi. Già per questa ragione, con annessa polemica è stato costretto a saltare anche gli Australian Open. Per lui non è comunque un anno facile. Djokovic prima degli Internazionali di Roma non aveva vinto nessun torneo. Poi si è “riscattato” con la vittoria di Wimbledon 2022 con cui ha raggiunto quota 21 Slam. Ora però, visto che non si è mai convinto a farsi vaccinare contro il Covid dovrebbe saltare tutta la stagione su Cemento e US Open. Per entrare negli Stati Uniti è ancora richiesta la vaccinazione. Ne ha Parlato anche l’ex tennista e suo coach Goran ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 agosto 2022) Difficilmente senza vaccino potrà entrare negli States Difficilmente Novakgiocherà l’ultima prova Slam, ovvero gli US. Sull’ex numero uno al Mondo pende infatti la scelta di non vaccinarsi. Già per questa ragione, con annessa polemica è stato costretto a saltare anche gli Australian. Per lui non è comunque un anno facile.prima degli Internazionali di Roma non aveva vinto nessun torneo. Poi si è “riscattato” con la vittoria di Wimbledon 2022 con cui ha raggiunto quota 21 Slam. Ora però, visto che non si è mai convinto a farsi vaccinare contro il Covid dovrebbe saltare tutta la stagione su Cemento e US. Per entrare negli Stati Uniti è ancora richiesta la vaccinazione. Ne hato anche l’ex tennista e suoGoran ...

Eurosport_IT : Voi che dite? ?? Leggi le dichiarazioni: - DeodatoRibeira : RT @ChanceGardiner: I repubblicani chiedono a Biden di porre fine all'obbligo del VACClNO per gli stranieri negli USA e difendono Novak Djo… - manuel_y_jesus_ : RT @ChanceGardiner: I repubblicani chiedono a Biden di porre fine all'obbligo del VACClNO per gli stranieri negli USA e difendono Novak Djo… - laTorreDellOrso : RT @ChanceGardiner: I repubblicani chiedono a Biden di porre fine all'obbligo del VACClNO per gli stranieri negli USA e difendono Novak Djo… - antbar12 : RT @ChanceGardiner: I repubblicani chiedono a Biden di porre fine all'obbligo del VACClNO per gli stranieri negli USA e difendono Novak Djo… -