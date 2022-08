De Laurentiis: “Vendere il Napoli? Vi spiego la situazione” (Di martedì 2 agosto 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare nel corso dell’intervista a SmarTalk. Di seguito, quanto evidenziato: “Il titolo del libro è pertinente, Friedman ha avuto una grande lucidità per trovare il titolo più corretto e giusto. Questo libro avrà un successo clamoroso già dal titolo. Mi hanno sempre detto di essere un visionario, perché prevedevo il futuro. Si è quasi sempre avverato tutto quello che dicevo. Il cinema crea un punte con gli spettatori. Il nostro futuro si è complicato per la stupidità di noi europei. Noi in realtà siamo divisi tra eredi di goti, visigoti, franchi e poi gli anglosassoni che si sono sempre sentiti superiori. Noi facciamo finta di essere l’Europa, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di fondare gli Stati Uniti d’Europa. De Laurentiis: “Putin fuori di testa” Potremmo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Il presidente del, Aurelio De, è tornato a parlare nel corso dell’intervista a SmarTalk. Di seguito, quanto evidenziato: “Il titolo del libro è pertinente, Friedman ha avuto una grande lucidità per trovare il titolo più corretto e giusto. Questo libro avrà un successo clamoroso già dal titolo. Mi hanno sempre detto di essere un visionario, perché prevedevo il futuro. Si è quasi sempre avverato tutto quello che dicevo. Il cinema crea un punte con gli spettatori. Il nostro futuro si è complicato per la stupidità di noi europei. Noi in realtà siamo divisi tra eredi di goti, visigoti, franchi e poi gli anglosassoni che si sono sempre sentiti superiori. Noi facciamo finta di essere l’Europa, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di fondare gli Stati Uniti d’Europa. De: “Putin fuori di testa” Potremmo ...

