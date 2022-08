Così la Cia ha ucciso al Zawahiri, l'erede di Osama Bin Laden (Di martedì 2 agosto 2022) Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti hanno ucciso Ayman al Zawahiri, il leader di al Qaida e uno dei terroristi più ricercati al mondo che, insieme al fondatore del gruppo Osama bin Laden, ha supervisionato gli attacchi dell'11 settembre 2001. Zawahiri è stato ucciso da un drone della Cia a Kabul, nel fine settimana. Quando le forze americane si sono ritirate dall'Afghanistan lo scorso agosto, molti dell'Amministrazione Biden dicevanoche avrebbero mantenuto la capacità di effettuare attacchi "over-the-horizon" contro le forze terroristiche all'interno dell'Afghanistan. L'attacco contro Zawahiri è la prima operazione di controterrorismo dal ritiro. Parlando in diretta tv da un balcone della Casa Bianca, Biden ha annunciato che giorni fa aveva autorizzato un ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 2 agosto 2022) Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti hannoAyman al, il leader di al Qaida e uno dei terroristi più ricercati al mondo che, insieme al fondatore del gruppobin, ha supervisionato gli attacchi dell'11 settembre 2001.è statoda un drone della Cia a Kabul, nel fine settimana. Quando le forze americane si sono ritirate dall'Afghanistan lo scorso agosto, molti dell'Amministrazione Biden dicevanoche avrebbero mantenuto la capacità di effettuare attacchi "over-the-horizon" contro le forze terroristiche all'interno dell'Afghanistan. L'attacco controè la prima operazione di controterrorismo dal ritiro. Parlando in diretta tv da un balcone della Casa Bianca, Biden ha annunciato che giorni fa aveva autorizzato un ...

Biden ha ricevuto aggiornamenti per tutto maggio e giugno e il primo luglio è stato informato nella Situation Room della Casa Bianca dai principali consiglieri, tra cui il direttore della Cia William ... Afghanistan, il leader di Al Qaeda ucciso da drone americano. La Cia ha manovrato un drone fino a scovare il bersaglio, colpito a morte. L'operazione segreta ... Gli americani davano la caccia al 'dottore', così come era chiamato, da almeno trent'anni, prima ...