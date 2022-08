“Così Calenda ha fregato Letta”. La verità svelata da Sorgi (Di martedì 2 agosto 2022) La notizia politica della giornata è il patto tra Carlo Calenda ed Enrico Letta per correre insieme alle prossime elezioni politiche, in programma il 25 settembre. Per analizzare l'intesa Marcello Sorgi, editorialista ed ex direttore de La Stampa, è ospite dell'edizione del 2 agosto di Controcorrente, il programma televisivo serale di Rete4 che vede Alessandra Viero alla conduzione: “Un leader di partito piccolo non è mai felice di essere candidato in un collegio uninominale, perché potendo contare su pochi voti non è sicuro di poter essere eletto. Mentre se gli danno un buon posto nel proporzionale è sicuro di essere eletto. Certi partiti le chiamano ‘candidature di servizio' quando vanno all'uninominale. Ci si va cercando di tener alta la bandiera, ma sapendo di non essere eletti, come fa Nicola Fratoianni. Le affermazione su ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) La notizia politica della giornata è il patto tra Carloed Enricoper correre insieme alle prossime elezioni politiche, in programma il 25 settembre. Per analizzare l'intesa Marcello, editorialista ed ex direttore de La Stampa, è ospite dell'edizione del 2 agosto di Controcorrente, il programma televisivo serale di Rete4 che vede Alessandra Viero alla conduzione: “Un leader di partito piccolo non è mai felice di essere candidato in un collegio uninominale, perché potendo contare su pochi voti non è sicuro di poter essere eletto. Mentre se gli danno un buon posto nel proporzionale è sicuro di essere eletto. Certi partiti le chiamano ‘candidature di servizio' quando vanno all'uninominale. Ci si va cercando di tener alta la bandiera, ma sapendo di non essere eletti, come fa Nicola Fratoianni. Le affermazione su ...

