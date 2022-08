OfficialSSLazio : ??? Alle 16:00 la conferenza stampa di presentazione di Nicolò Casale e Matteo Cancellieri ?? 89.3 FM ?? App LazioSty… - CalcioNews24 : #Tare accoglie così i nuovi acquisti della #Lazio ??? - AnsaRomaLazio : Casale 'Lazio step importante per la mia carriera'. Tare 'accolto con entusiasmo richiesta Sarri su giocatore' #ANSA - CalcioPillole : Lazio, Casale: “Volevo fortemente venire qui” - CorSport : #Lazio, #Casale: 'Qui grazie a #Sarri. Ora miglioro e vado in #Nazionale' ??? -

"Per me è un trasferimento importante, un grande step per la mia carriera". Parola di Nicolònel giorno della presentazione con laa Formello. "Quello che mi chiede Sarri è l'opposto di quello che facevo con Tudor a Verona - ha continuato - mi farò trovare pronto per l'esordio ...FORMELLO - Prima conferenza stampa con i nuovi acquisti firmata. Davanti ai microfoni tocca agli ex Verona Nicolòe Matteo Cancellieri . Proprio l'attaccante, tra i più propositivi nella fase di preparazione, ha detto la sua sull'inizio della nuova ..."Per me è un trasferimento importante, un grande step per la mia carriera". Parola di Nicolò Casale nel giorno della presentazione con la Lazio a Formello. (ANSA) ...A Formello è il giorno di presentazione di Nicolò Casale il difensore prelevato questa estate dal Verona. A prendere la parola è il DS biancoceleste Igli Tare che ha commentato così l’arrivo del calci ...