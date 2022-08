(Di martedì 2 agosto 2022) "Iildeleuropeo e non solo.uno sguardo sul futuro e un esempio positivo per salvaguardare i valori dello sport, che ha un ruolo fondamentale per arginare ...

... con il supporto di Asd Albae Asd Albesee con il patrocinio di Comune di Alba e ... Ad oggi la Fondazionee Mauro ha devoluto oltre 4.000.000 euro alla ricerca. A scendere in campo ...I giovani " affermano Gianlucae Massimo Mauro - sono il cuore pulsante deleuropeo e non solo. Sono uno sguardo sul futuro ed un esempio positivo per salvaguardare i valori dello sport,... Calcio: Vialli e Mauro, i giovani sono il cuore pulsante Dall’1 al 3 settembre, le formazioni under 18 di alcuni grandi club europei parteciperanno al torneo organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro ..."I giovani sono il cuore pulsante del calcio europeo e non solo. Sono uno sguardo sul futuro e un esempio positivo per salvaguardare i valori dello sport, che ha un ruolo fondamentale per arginare bul ...