Automobili, come cambiano le offerte di acquisto con finanziamento e leasing dopo l'intervento dell'Antitrust (Di martedì 2 agosto 2022) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso 14 procedimenti avviati nei confronti delle maggiori case Automobilistiche che operano in Italia per le offerte di acquisto con finanziamento e leasing. Le società che hanno accettato di cambiare le modalità di presentazione delle offerte sono Fca (Fiat, Jeep, Alfa Romeo), Volkswagen (Volkswagen, Seat, Škoda), PSA (Peugeot, Citroën, Opel, DS), Renault (Renault, Dacia) Toyota (Toyota, Lexus), Ford, BMW (BMW, Mini), Mercedes, Hyundai, Kia, Suzuki, Nissan, Honda, M.M. Automobili (distributore esclusivo Mitsubishi). Le modalità di presentazione Secondo l'Autorità le modalità di presentazione delle offerte di acquisto con finanziamento e di ...

