Alfasigma, accordo per l'acquisizione del 100% di Sofar (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) - Alfasigma S.p.a. ha sottoscritto un accordo per acquisire l'intero capitale sociale di Sofar S.p.A., azienda farmaceutica italiana con oltre mezzo secolo di storia, operativa nella ricerca, produzione e... Leggi su today (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) -S.p.a. ha sottoscritto unper acquisire l'intero capitale sociale diS.p.A., azienda farmaceutica italiana con oltre mezzo secolo di storia, operativa nella ricerca, produzione e...

DaniBailo : ALFASIGMA S.p.A. ha sottoscritto accordo per acquisire intero capitale di SOFAR S.p.A., azienda farmaceutica italia… - LediSperanza : RT @cronache_s: @AlfasigmaSpa annuncia accordo per l’acquisizione di Sofar, azienda farmaceutica italiana - Cronache di Scienza - https://… - Adnkronos : Con questa acquisizione aggiunge al suo portafoglio i prodotti Pentacol*, Enterolactis*, Gerdoff*, Cistiflux* e Sil… - AlfasigmaSpa : RT @cronache_s: @AlfasigmaSpa annuncia accordo per l’acquisizione di Sofar, azienda farmaceutica italiana - Cronache di Scienza - https://… - informatori_it : #Alfasigma ha siglato un accordo che prevede l’acquisizione dell’intero capitale sociale della farmaceutica italian… -