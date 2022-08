The Flash cancellata, la nona stagione sarà l’ultima: 13 episodi alla fine (Di lunedì 1 agosto 2022) La notizia che tutti temevano e si aspettavano è arrivata: The Flash cancellata. La serie che ha tenuto le redini dell’Arrowverse dalla dipartita di Oliver e di Arrow, andrà dritta dritta verso il gran finale con la nona stagione già confermata. In molti si aspettavano già la notizia della cancellazione e l’annuncio di fine riprese a marzo aveva fatto il resto. Adesso la conferma è ufficiale perché proprio The CW Network e Warner Bros. Television hanno annunciato che The Flash si concluderà dopo la sua nona stagione e un totale di 13 episodi. Questo segna la fine di un’era per The CW; The Flash è diventato immediatamente uno degli spettacoli più visti della rete al suo debutto nel ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) La notizia che tutti temevano e si aspettavano è arrivata: The. La serie che ha tenuto le redini dell’Arrowverse ddipartita di Oliver e di Arrow, andrà dritta dritta verso il gran finale con lagià confermata. In molti si aspettavano già la notizia della cancellazione e l’annuncio diriprese a marzo aveva fatto il resto. Adesso la conferma è ufficiale perché proprio The CW Network e Warner Bros. Television hanno annunciato che Thesi concluderà dopo la suae un totale di 13. Questo segna ladi un’era per The CW; Theè diventato immediatamente uno degli spettacoli più visti della rete al suo debutto nel ...

